Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Düğün Dönüşü Kaza: 9 Yaralı

Elazığ'da Düğün Dönüşü Kaza: 9 Yaralı

13 dakika önce

Elazığ'da düğünden dönenleri taşıyan hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Elazığ'da düğünden dönenleri taşıyan hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezindeki bir düğün töreninden dönenleri taşıyan Yılmaz Rollas (45) idaresindeki 21 KE 934 plakalı hafif ticari araç ile Muhammed Arslan (36) yönetimindeki 34 VE 9923 plakalı otomobil çarpıştı.

Cahit Dalokay Bulvarı Otogar Kavşağı'ndaki kazada yaralanan 9 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Sürücü Rollas ve beraberindekilerin düğünden çıktığı, memleketleri Diyarbakır'a gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan cadde, araçların yoldan çekilmesiyle tekrar ulaşıma açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 12:15 Kaynak: AA

Elazığ, Güncel
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