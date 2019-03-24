Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Düğün Dönüşü Kaza: 9 Yaralı

Elazığ'da Düğün Dönüşü Kaza: 9 Yaralı

3 dakika önce

ELAZIĞ'da düğünden dönenleri taşıyan hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada, 9 kişi yaralandı.

Elazığ'da Düğün Dönüşü Kaza: 9 Yaralı, System.String[]
ELAZIĞ'da düğünden dönenleri taşıyan hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada, 9 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Cahit Dalokay Bulvarı'nda meydana geldi. Elazığ'da bir yakınlarının düğüne katıldıktan sonra Diyarbakır'a gitmek için yola çıkanların içinde bulunduğu Y.R. (45) yönetimindeki 21 KE 934 plakalı hafif ticari araç, kavşakta M.A. (36) yönetimindeki 34 VE 9923 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, her iki araçta bulunan 9 kişi yaralandı.

Yaralılar, çevre sakinlerinin çağırdığı ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

- Elazığ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 09:28 Kaynak: DHA

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