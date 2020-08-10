Elazığ'da düğün salonları denetlendi - Son Dakika

19) tedbirleri kapsamında düğün salonları denetlendi.

İçişler Bakanlığının Covid-19 vakalarını önlemek için yayınladığı genelge çerçevesinde Elazığ genelinde denetim yapıldı. 31 ekip ve 83 personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada 137 nikah, düğün ve sünnet organizasyonu denetlendi.

Uygulamada, maske, fiziki mesafe, masa düzeni ve mesafeleri, masalarda el dezenfektanı bulundurma, hijyen kuralları, organizasyona katılan misafirlerin salon girişinde ateş ölçümü gibi tedbirler yerinde kontrol edilerek oyun ve halayın yasak olduğu hatırlatıldı.

Öte yandan Vali Erkaya Yırık'ın talimatı ile il genelinde Kızılay Şubesi tarafından vatandaşlara maske dağıtımı yapıldığı kaydedildi. - ELAZIĞ