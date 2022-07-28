Önce ağabeyi ardından kardeşini vurdu - Son Dakika
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Önce ağabeyi ardından kardeşini vurdu

28.07.2022 12:07

Elazığ'da dün hastane içinde çıkan silahlı kavganın, 3 gün önce çıkan başka bir olayın devamı olduğu öğrenildi.

Elazığ'da dün hastane içinde çıkan silahlı kavganın, 3 gün önce çıkan başka bir olayın devamı olduğu öğrenildi. Zanlı ilk olayda bir kişiyi ayağından yaralarken ikinci olayda ise kardeşini vurdu. Ağır yaralanan şahsın hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Olay, dün Fırat Üniversitesi Hastanesinde meydana geldi. İddiaya göre, hastane içinde iki grup arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada taraflardan A.Y., belinden çıkardığı silahla ateş açtı. Olayda A.B., S.T. ve konuyla ilgisi olmayan F.A. kurşunların isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından sedyeyle acil bölümüne kaldırıldı. Kafasından kurşunla yaralanan A.B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kısa sürede olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından saldırgan, etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Hastanedeki olay 3 gün önceki olayın devamı

Hastanede çıkan silahlı kavganın, 3 gün önce merkezde bulunan bir kafenin önünde iddiaya göre alacak verecek meselesi nedeni ile yaşanan kavganın devamı olduğu öğrenildi. Zanlı A.Y.'nin buradaki tartışmada da yanında taşıdığı silahı çekip üniversitedeki olayda ağır yaraladığı A.B.'nin ağabeyine ateş ettiği ve ayağından yaraladığı, olay sonrası kaçtığı kaydedildi. Polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alınan A.Y.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Ağır yaralı şahsın yaşam mücadelesi sürüyor

Öte yandan üniversite içinde uğradığı silahlı saldırı sonucu başına isabet eden kurşun nedeni ile ağır yaralanan A.B.'nin hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - ELAZIĞ

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Elazığ'da hastanede çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı Elazığ'da hastanede çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı Hastane içinde silahlı kavga: 1'i ağır 2 yaralı Hastane içinde silahlı kavga: 1'i ağır 2 yaralı
Kaynak: İHA

Fırat Üniversitesi, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Önce ağabeyi ardından kardeşini vurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Önce ağabeyi ardından kardeşini vurdu - Son Dakika
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