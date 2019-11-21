Son Dakika Haberleri: Elazığ'da "Dünya KOAH Günü" etkinliği düzenlendi
Son Dakika Güncel Elazığ'da 'Dünya KOAH Günü' etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Elazığ'da "Dünya KOAH Günü" etkinliği düzenlendi

6 saat önce

Elazığ'da, İl Sağlık Müdürlüğünce "Dünya KOAH Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Elazığ'da

Elazığ'da, İl Sağlık Müdürlüğünce "Dünya KOAH Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında kurulan stantlarda ücretsiz solunum testi eşliğinde KOAH ile ilgili bilgilendirme ve farkındalık çalışması yapıldı.

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Dr. Semih Koçyiğit, yaptığı açıklamada, tüm dünyada önemli bir sağlık sorunu olmasına karşın, bu hastalığın kamuoyu tarafından yeterince bilinmediğini belirtti.

KOAH'ın nefes yollarında mikroplarla oluşmayan ve iltihaplanmaya bağlı oluşan ilerleyici, müzmin, tıkayıcı kronik bir akciğer hastalığı olduğunu ifade eden Koçyiğit, şunları kaydetti:

"Ancak hem önlenebilir hem de tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu vurgulamak isteriz. Bu yıl 2O Kasım 2019 olarak belirlenen Dünya KOAH Günü'nde hedefimiz bu hastalığın ve ilişkili risk faktörlerinin her yıl daha fazla kişi tarafından bilinirliğinin artırılmasıdır. 40 yaş üstü her 5 kişiden birinde KOAH görülmektedir. İnsanların, KOAH tanısı konulan bu hastalığa neden olan ve ilerlemesine yol açan sigarayı bırakmaları, sigara dumanı, zararlı toz, gaz, duman ve hava kirliliğinden uzak durmaları gerekir."

Koçyiğit, ilaç tedavisinin yanı sıra fiziksel aktivite ve gerekirse akciğer rehabilitasyonu uygulanmasının hastaların günlük yaşamlarını daha kaliteli hale getirdiğini bildirdi.

Şehir Hastanesi, Fethi Sekin, Elazığ, KOAH, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 05:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Atatürk'ün 'yaşasın asker çocuğu' dediği fatma topal 89 yaşında
Yeni vergi düzenlemelerini içeren kanun teklifi Meclis'te kabul edildi Ermeni tasarısı Cumhuriyetçi senatör tarafından ikinci kez engellendi ABD: Türkiye S-400'lerden kurtulmalı, yaptırımlar hala masada

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 23:21:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ'da "Dünya KOAH Günü" etkinliği düzenlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]