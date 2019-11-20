Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde "Dünya Prematüre Günü" etkinliği düzenlendi.



Başhekim Doç. Dr. Savaş Öztürk, Her yıl 17 Kasım tarihinin minik bebeklerin varlığını topluma hatırlatmak, sorunları hakkında tüm dünyada farkındalık yaratmak üzere "Dünya Prematüre Günü" olarak kutlandığını söyledi.

Bu kapsamda prematüre ile ilgili sorunlara dikkat çekmek ve farkındalığı sürdürmek amacıyla yıllar önce doğan prematüre bebeklerin ailelerine yönelik etkinlik gerçekleştirdiklerini işaret eden Öztürk, şöyle dedi:

"Ülkemizde her yıl 150 bin bebek prematüre doğuyor. Doğum ağırlığı bin 500 gramın altındaki bu bebeklerin yaşatılması için özel eğitimli sağlık personeli ve onlara özel yoğun bakım ünitesi gerekiyor. Hayata pamuk ipliğiyle bağlı küçük melekleri yaşama tutunmasında yeni doğan bakım ünitesi doktorları ve hemşireleri büyük emek sarf ederek hayat kurtarıyor. Aileler için de büyük bir özveri ve çaba gerektiren bu süreç zorlu ve uzun bir dönemi kapsıyor. Hastanemiz yenidoğan yoğun bakım ünitesi de son sistem cihazları ve özel eğitimli personelleriyle sadece ilimiz değil tüm bölgemize dünya standartlarında hizmet ediyor."

Yenidoğan yoğun bakım uzmanı Dr. Nihan Hilal Hoşağası ise prematüre doğan bebeklerin bakım ve tedavisinin nitelikli ve özel bir tedavi yaklaşımı gerektirdiğini söyledi.