Elazığ'da Duvar ve Dolap Arasına Sıkışan Kediyi İtfaiye Ekipleri Kurtardı
1 saat önce
Elazığ'da dolap ve duvar arasında sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Elazığ
'da dolap ve duvar arasında sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Ataşehir
Mahallesinde bir iş yerine giren kedi dolap ve duvar arasına sıkıştı.
Durumu gören vatandaşlar kediyi sıkıştığı yerden çıkaramayınca durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye
ekiplerine bildirdiler.
Olay yerine gelen ekipler dolabın bir paçasını sökerek, sıkışan kediyi kurtardı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:26 Kaynak: AA
İzmir'de 17 Bin 400 Adet Cinsel Performans İlacı Ele Geçirildi
Polisin Baskın Yaptığı İş Yerlerinde Flash Bellekle Oynanan Kumar Yöntemi Açığa Çıktı
Bakan Selçuk Müjdeyi Verdi! Ücretler Artırıldı
Ücreti Ödenmeyen İşçi, Otele Kepçeyle Daldı