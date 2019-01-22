Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Duvar ve Dolap Arasına Sıkışan Kediyi İtfaiye Ekipleri Kurtardı

Elazığ'da Duvar ve Dolap Arasına Sıkışan Kediyi İtfaiye Ekipleri Kurtardı

1 saat önce

Elazığ'da dolap ve duvar arasında sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Elazığ'da Duvar ve Dolap Arasına Sıkışan Kediyi İtfaiye Ekipleri Kurtardı, System.String[]
Elazığ'da dolap ve duvar arasında sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Ataşehir Mahallesinde bir iş yerine giren kedi dolap ve duvar arasına sıkıştı.

Durumu gören vatandaşlar kediyi sıkıştığı yerden çıkaramayınca durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdiler.

Olay yerine gelen ekipler dolabın bir paçasını sökerek, sıkışan kediyi kurtardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:26 Kaynak: AA

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