Elazığ'da duygulandıran ödül töreni

En zor mesleğin gazetecilik olduğunu belirten basın şehidi İhlas Haber Ajansı (İHA) Sivas muhabiri İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş, "En savunmasız meslek gazeteciliktir. Hiçbir önlemleri ve can güvenlikleri yoktur" dedi.



Elazığ'da Haber Ayrıntı Gazetesi'nin 10. yılı nedeniyle ödül töreni düzenlendi. Gazetenin geçmişten bugüne kadar gelen sürecinin anlatıldığı törende, 27 Mart 2009'da BBP Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile aynı helikopter kazasında hayatını kaybeden İHA Sivas muhabiri İsmail Güneş'i anlatan sinevizyon gösterisi izlendi. O anlar salondaki herkesi duygulandırdı. Daha sonra ödül törenine geçildi. Törende basın şehidi İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş'te ödülünü gazetenin sahibi Serkan Gürtürk'ün elinden aldı. Halkın doğru, tarafsız, demokratik ve şeffaf toplum olmasının en önemli unsurunun medya olduğunu ifade eden Gürtürk, "Günümüzde teknoloji yazılı ve görsel basının yanı sıra medyanın da faaliyet verdiği alanı genişletmiş, kamuoyunun bilgilenmesinin artmasını beraberinde getirmiştir. Yakın tarihimizde demokrasimizin kesintiye uğradığı, vesayetin somut bir şekilde kendini hissettirdiği dönemlerde ciddi baskılara ve mağduriyetlere maruz kalmış medya çalışanlarımızın geçmişten çıkardıkları dersler ışığında 15 Temmuz'da olduğu gibi millet iradesini yok sayan yapılara itibar etmemiş, asla geçit vermemiştir. Demokrat kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olan medyamızın halkımızı doğru bilgilendirmenin yanı sıra birlik ve beraberliğimizin korunması, meselelerimizin milli ruhla çözülmesine katkı sağlaması, yapıcı bir rol üstlenmesi sevindiricidir" dedi.



"Bana şiir yazdıran bir adamdı İsmail"



Törene katılan Yasemin Güneş ise, "Normalde şiir yazamayan birisiyimdir. Bana şiir yazdıran bir adamdı İsmail. Biz bu olayın aydınlatılması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Basın mensupları arkadaşlardan da desteklerimizi alıyoruz. Bizim en büyük arzumuz unutulmamak. ve kimsenin de unutmasını istemiyoruz. En savunmasız meslek gazeteciliktir. Hiçbir önlemleri ve can güvenlikleri yoktur. Yeri gelince dışlanıyorlar, yeri gelince sahipleniyorlar, bazen sadece işleri bitinceye kadar oluyor. En zor meslek budur. Umarım şartları daha güzel bir şekilde olur" diye konuştu.



Programa AK Parti Elazığ Milletvekilleri Sermin Balık, Zülfü Demirbağ, İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, diğer protokol üyeleri, ulusal ve yerel medya temsilcileri, STK başkanları ile çok sayıda davetli katıldı. - ELAZIĞ