Üye Girişi
Elazığ'da düzenlenen Ahmet Uygur Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'na Trabzon damgası - Son Dakika

Elazığ'da düzenlenen Ahmet Uygur Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'na Trabzon damgası

11.09.2021 10:47
Elazığ'da düzenlenen Ahmet Uygur Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'na Trabzon damgası, System.String[]

Elazığ'ın ev sahipliğinde, 3-9 Eylül arasında düzenlenen Ahmet Uygur Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda en fazla altın madalyaya Trabzon sporcuları ulaştı.

Elazığ'ın ev sahipliğinde, 3-9 Eylül arasında düzenlenen Ahmet Uygur Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda en fazla altın madalyaya Trabzon sporcuları ulaştı.

Türkiye'nin 61 ilinden 133 kadın 409 erkek olmak üzere toplam 542 sporcunun katıldığı Ahmet Uygur Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasında Trabzon sporcuları altın madalyalara ambargo koydu. Kadınlar ve erkeklerde Trabzon takımı toplam 7 madalya kazanırken, Trabzon'u 6 altın madalya ile İstanbul takip etti. Organizasyonda sıkletlerine göre altın madalya kazanan sporcular şöyle:

"Kadınlarda 48 kiloda Şırnak'tan Nurselen Yalgettekin, 50 kiloda Ankara'dan Nilay Yaren Çam, 52 kiloda Ordu'dan Gamze Soğuksu, 54 kiloda İstanbul'dan Kevser Tütüncü, 57 kiloda Trabzon'dan Sıla Sürmeneli, 60 kiloda İstanbul'dan Berfin Polat, 63 kiloda Sakarya'dan Ece Asude Ediz, 66 kiloda Uşak'tan Ayşe Doğan, 70 kiloda Ordu'dan İlayda Sıla Yurttutan, 75 kiloda Trabzon'dan Sudenaz Kazan, 81 kiloda Ankara'dan Senanur Kocaoğlu, +81 kiloda İstanbul'dan Elif Meryem Usta şampiyon oldu. Erkeklerde ise 48 kiloda Van'dan Özkan Özbay, 51 kiloda Trabzon'dan Mehmethan Çınar, 54 kiloda İstanbul'dan Tolga Kaya, 57 kiloda Trabzon'dan Gökay Yılmaz, 60 kiloda Trabzon'dan Umut Boran Memiş, 63,5 kiloda Ankara'dan Melih Yıldırım Ballıoğlu, 67 kiloda Trabzon'dan Bilge Kaan Kanlı, 71 kiloda Kocaeli'nden Alperen Terzi, 75 kiloda Uşak'tan Faruk Gürhan Dalgıç, 80 kiloda Trabzon'dan Bedirhan Kalkan, 86 kiloda İzmir'den Atalay Şenova, 92 kiloda İstanbul'dan Mehmet Gökhan Kara ve +92 kiloda İstanbul'dan Göktürk Ersungur." - ELAZIĞ

Elazığ'da düzenlenen Ahmet Uygur Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'na Trabzon damgası
Elazığ'da düzenlenen Ahmet Uygur Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'na Trabzon damgası
Elazığ'da düzenlenen Ahmet Uygur Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'na Trabzon damgası
Elazığ'da düzenlenen Ahmet Uygur Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'na Trabzon damgası

Trabzon, Türkiye, Uygur, Boks, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Elazığ'da düzenlenen Ahmet Uygur Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'na Trabzon damgası - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dönemde elektrik faturalarının yüksek gelmesinin sebebi öğrenildi! Temel etken maliyet artışı 10:29 Son dönemde elektrik faturalarının yüksek gelmesinin sebebi öğrenildi! Temel etken maliyet artışı Suların çekildiği baraj gölünde mezarlar ve kemikler ortaya çıktı 10:14 Suların çekildiği baraj gölünde mezarlar ve kemikler ortaya çıktı Şilan Topal, karakolda kaşlarını oynatarak polislere zorla tutulduğunu işaret etti 10:09 Şilan Topal, karakolda kaşlarını oynatarak polislere zorla tutulduğunu işaret etti
Polis memurunun korkunç sonu! Kullandığı araç tırın altına girdi, hayatını kaybetti 09:58 Polis memurunun korkunç sonu! Kullandığı araç tırın altına girdi, hayatını kaybetti Şenol Güneş, istifası sonrası içini döktü: Namusumuzla geldik namusumuzla gidiyoruz 09:45 Şenol Güneş, istifası sonrası içini döktü: Namusumuzla geldik namusumuzla gidiyoruz Taksi ücretini ödemedi, polisleri görünce korona olduğunu itiraf etti 09:27 Taksi ücretini ödemedi, polisleri görünce korona olduğunu itiraf etti
Oyuncu İrem Sak, yeni bir aşka yelken açtı! Şanslı isim, kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz 09:14 Oyuncu İrem Sak, yeni bir aşka yelken açtı! Şanslı isim, kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz Kızının düğününe giden anne kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti 00:07 Kızının düğününe giden anne kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
10:28 Son dönemde elektrik faturalarının yüksek gelmesinin sebebi öğrenildi! Temel etken maliyet artışı
10:13 Suların çekildiği baraj gölünde mezarlar ve kemikler ortaya çıktı
10:12 Ölen sevgilisinin kardeşinin düğününe katılan Beren Saat'i eşi yalnız bırakmadı! Kenan Doğulu gece boyunca şarkı söyleyip dans etti
10:10 Trump'tan ABD Başkanı Joe Biden'a ilginç boks göndermesi: Birkaç saniyede yere sererim
10:00 TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, yeni hoca bulmak için Almanya'ya gidiyor
09:58 Polis memurunun korkunç sonu! Kullandığı araç tırın altına girdi, hayatını kaybetti
09:45 Şenol Güneş, istifası sonrası içini döktü: Namusumuzla geldik namusumuzla gidiyoruz
09:18 Son dakika: Hava, hafta sonu nasıl olacak? Meteoroloji 4 bölgeyi uyardı
09:16 Ümraniye'de Koreli yazarın darp ettiği Kim, o anları anlattı: Bana "Hayaletler beni ele geçirdi, pencerenin önünde çıplak dur" dedi
09:14 Oyuncu İrem Sak, yeni bir aşka yelken açtı! Şanslı isim, kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz
F.Bahçe'nin yeni transferi Burak Kapacak: Rakiplerimiz de bizden korkuyordur F.Bahçe'nin yeni transferi Burak Kapacak: Rakiplerimiz de bizden korkuyordur         
10:37
Eski nişanlısını rahatsız edince, devreye kuzenler girdi! Kaçırıp dövdüler sonra da uçurumdan attılar Eski nişanlısını rahatsız edince, devreye kuzenler girdi! Kaçırıp dövdüler sonra da uçurumdan attılar         
10:18
Ölen sevgilisinin kardeşinin düğününe katılan Beren Saat'i eşi yalnız bırakmadı! Kenan Doğulu gece boyunca şarkı söyleyip dans etti Ölen sevgilisinin kardeşinin düğününe katılan Beren Saat'i eşi yalnız bırakmadı! Kenan Doğulu gece boyunca şarkı söyleyip dans etti         
10:13
TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, yeni hoca bulmak için Almanya'ya gidiyor TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, yeni hoca bulmak için Almanya'ya gidiyor         
10:00
Bebeğinin su dolu kova içine koyarak ölümüne neden olan kadın, beraat etti Bebeğinin su dolu kova içine koyarak ölümüne neden olan kadın, beraat etti         
09:56
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Yılmaz Güney'i anmasına Bülent Arınç'tan sert tepki: Kınıyorum Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Yılmaz Güney'i anmasına Bülent Arınç'tan sert tepki: Kınıyorum         
09:30
Cumhurbaşkanı imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı! AFAD Başkanlığı'na Yunus Sezer atandı Cumhurbaşkanı imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı! AFAD Başkanlığı'na Yunus Sezer atandı         
09:19
Tavuk kümesine giren adam, diğerlerinden farklı olan yumurtayı görünce şaşkınlığını gizleyemedi Tavuk kümesine giren adam, diğerlerinden farklı olan yumurtayı görünce şaşkınlığını gizleyemedi         
00:38
Seren Serengil'in canlı yayında göğsü açıldı, apar topar kapatmaya çalıştı Seren Serengil'in canlı yayında göğsü açıldı, apar topar kapatmaya çalıştı         
22:55
Selin Ciğerci'nin boşanmasına Kerimcan Durmaz'dan olay yorum: Onun mutlaka planı vardır Selin Ciğerci'nin boşanmasına Kerimcan Durmaz'dan olay yorum: Onun mutlaka planı vardır         
19:30
63 yaşındaki Madonna, yatakta üstsüz pozuyla gündeme bomba gibi düştü 63 yaşındaki Madonna, yatakta üstsüz pozuyla gündeme bomba gibi düştü         
19:05
Dünyanın en ünlü balinası Kiska intihara kalkıştı! 10 yıldır yalnız yaşadığı için psikolojisi bozulmuş Dünyanın en ünlü balinası Kiska intihara kalkıştı! 10 yıldır yalnız yaşadığı için psikolojisi bozulmuş         
17:01
22 yaşındaki kadına tecavüz edildi, sarhoş gençler kahkaha atıp izledi 22 yaşındaki kadına tecavüz edildi, sarhoş gençler kahkaha atıp izledi         
16:17
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çalışma arkadaşının cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çalışma arkadaşının cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı         
16:17
Fuhuş otellerinin yıkıldığı Trabzon'da şimdi de günübirlik evler ve oteller kullanılmaya başlandı Fuhuş otellerinin yıkıldığı Trabzon'da şimdi de günübirlik evler ve oteller kullanılmaya başlandı         
14:16
Bolu'da kıskançlık krizine giren genç, eski sevgilisi ve arkadaşını kaçırdı! Cinsel ilişkiye zorlayıp, üzerlerine tuvaletini yaptı Bolu'da kıskançlık krizine giren genç, eski sevgilisi ve arkadaşını kaçırdı! Cinsel ilişkiye zorlayıp, üzerlerine tuvaletini yaptı         
12:45
100 bin liraya aldı, 1 milyon lira masraf yaptı! Otobüsün içini gören gözlerine inanamıyor 100 bin liraya aldı, 1 milyon lira masraf yaptı! Otobüsün içini gören gözlerine inanamıyor         
11:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2021 10:52:31. #1.12#
SON DAKİKA: Elazığ'da düzenlenen Ahmet Uygur Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'na Trabzon damgası - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement