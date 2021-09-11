"Harput Kısa Film Festivali"nde ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika

Elazığ Valiliği tarafından ilk kez düzenlenen "Harput Kısa Film Festivali" sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle valilik tarafından düzenlenen festivalin ödül töreni, Elazığ Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Yunus Emre Vural, burada yaptığı konuşmada, bu tür festivallerin şehrin tanıtımı açısından önemli olduğunu söyledi.

Sanatın insan hayatında önemli bir yere sahip olduğunu belirten Vural, "Sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Bu sözü hepimiz çok iyi biliyoruz. Şükürler olsun ki bizim hayat damarlarımız sağlam. Yüz yıldan fazladır devam eden bir sinema sanatımız var. Bizim Yeşilçamımız var. Tüm yaşanan zorluklara rağmen ayakta kalmıştır. Avrupa'da kendi sinemasına sahip çıkan ilk üç sinemadan bir tanesiyiz." diye konuştu.

Oyuncu Müfit Can Saçıntı da Elazığ'ın bundan sonra sanat şehri olarak anılacağını ifade etti.

Festivale Elazığ halkının büyük ilgi gösterdiğini dile getiren Saçıntı, "Sadece özel küçük bir kesim değil, halkın her kesimi bu festivale geldi. Benim bir gösterim oldu hem mutlu oldum hem de üzüldüm. İlgi çok yoğun olduğu için yer kalmadı buna mutlu oldum. Yer kalmadığı için kapıdan geri dönenler için de çok üzüldüm. Bu festival benim açımdan şahane geçti." dedi.

Oyuncu Mehmet Çepiç ise festivale davet edilince koşarak Elazığ'a geldiğini kaydetti.

Festivale emek veren herkese teşekkür eden Çepiç, şöyle konuştu:

"Elazığ'da böyle bir kültür sanat etkinliğinin olması hem kent için hem de ülke için kalkınmada çok önemli. Hem salgın hem de deprem döneminde böyle bir festivalin hayata geçirilmiş olması kent adına bir nefes almaktır. Çok güzel bir moral olmuştur. Ümidimiz daha çok olmasıdır."

Konuşmaların ardından kazananların açıklandığı festivalde, ulusal kısa film yarışması birinciliğine "Bir Nehir Kıyısında" filmiyle M. Furkan Daşbilek layık görüldü.

Belgesel dalında ise "Goca Yörüğün Tohumları" filmiyle Mehmet Köprü birinci seçildi.

Ulusal deprem ve afet temalı senaryo yarışmasında "Dehşetin Sesi" senaryosu ile Musa Çalışkan birinci oldu.

Gece, toplu hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.