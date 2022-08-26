Elazığ'da rüşvet operasyonu: 16 gözaltı - Son Dakika
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Elazığ'da rüşvet operasyonu: 16 gözaltı

26.08.2022 12:27
Elazığ'da rüşvet operasyonu: 16 gözaltı

Elazığ'da düzenlenen rüşvet operasyonunda rüşvet aldığı tespit edilen 2 kamu görevlisi ve bu kamu görevlilerine rüşvet verdiği belirlenen 14 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da düzenlenen rüşvet operasyonunda rüşvet aldığı tespit edilen 2 kamu görevlisi ve bu kamu görevlilerine rüşvet verdiği belirlenen 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde KOM Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliğince yürütülen rüşvet soruşturması çerçevesinde, Elazığ Tapu ve Kadastro 16. Bölge Müdürlüğünde görev yapan ve rüşvet aldığı tespit edilen 2 kamu görevlisi ve bu kamu görevlilerine rüşvet verdiği belirlenen 14 şüpheli hakkında; Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce 26.08.2022 tarihinde eş zamanlı operasyon yapılmış ve 16 şahıs gözaltına alınmış olup işlemleri devam etmektedir" denildi. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da rüşvet operasyonu: 16 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da rüşvet operasyonu: 16 gözaltı - Son Dakika
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