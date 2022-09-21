Elazığ'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 şüphelinin silah kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Kimlikleri belirlenen şüphelileri takibe alan ekipler, Yurtbaşı beldesi Akmezra köyü mevkisinde durdurdukları motosikletteki 2 şüpheliyi yakaladı.
Şüphelilerin yanındaki çuvalda, kalaşnikof tüfek, 3 şarjör ve 100 mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika