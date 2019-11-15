Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında iki tutuklama

Elazığ düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alına 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti, sevkiyatı ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Başka bir araçta yapılan aramada ise 310 gram toz esrar bulundu. Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan B.K. ve M.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.