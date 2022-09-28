Palu ilçesinin Kayahisar köyü mevkisinde şüphelilerin bulundukları araçları durduran ekipler, yapılan aramada plakasız motosiklette 600 gram, diğer iki şüphelinin bulunduğu araçta ise 1 kilo 700 gram olmak üzere toplam 2 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirdi.

Kaynak: AA

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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