Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

31.07.2022 13:22
Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Poyraz köyündeki bir bağ evi ile Baskil ilçesi kırsalında kenevir ekimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, bağ evinde 45 kök Hint keneviri, Baskil ilçesinde ise 154 gram kubar esrar ile 46 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Her iki olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen esrar ve Hint kenevirleri imha edildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: AA

Kenevir, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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