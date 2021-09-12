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Elazığ'da Ebru Yaşar rüzgarı esti - Son Dakika

Elazığ'da Ebru Yaşar rüzgarı esti

12.09.2021 23:08

Elazığ'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Geleneksel Salçalı Köfte Festivali'nin son gününde sahne alan sanatçı Ebru Yaşar şarkılarıyla binlerce kişiyi coşturdu.

Elazığ'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Geleneksel Salçalı Köfte Festivali'nin son gününde sahne alan sanatçı Ebru Yaşar şarkılarıyla binlerce kişiyi coşturdu.

Elazığ Lokantacılar ve Tatlıcılar Odası tarafından valilik, belediye, Elazığ TSO'nun desteğiyle Geleneksel Salçalı Köfte Festivali'nin bu yıl 3'üncüsü düzenlendi. Valilik meydanında düzenlenen festivalin son gecesinde ünlü şarkıcı Ebru Yaşar sahne aldı. Elazığ, Malatya, Bingöl, Tunceli, Adıyaman dahil bir çok şehirden binlerce kişinin yoğun ilgi gösterdiği konserde Ebru Yaşar rüzgarı esti. Sahnede yaklaşık 3 saat kalan Ebru Yaşar, seslendirdiği şarkılarıyla hayranlarını coşturdu.

Elazığ'ın gastronomisini tanıtma yolunda düzenlemiş oldukları festivalle önemli bir başarı elde ettiklerini belirten Elazığ Lokantacılar ve Tatlıcılar Odası Başkanı Zülfü Tarhan, "Salçalı köfte ve yöresel ürünleri tanıtmak adına başlatmış olduğumuz bu yıl festivalimizin üçüncüsünü gerçekleştirdik. Çok mutluyuz. Bu güzel gecede bizi yalnız bırakmayanlara herkese çok teşekkür ediyorum. Ayrıca üç gündür burada stantları açıp bu festivalde Elazığ'ımızın gastronomisine tanıtma burada faaliyet gösteren diğer firmalarımıza da teşekkürlerimiz sunuyorum. Sanatçımız da bizi kırmayıp buralara kadar teşrif ettiği için kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.

Oda Başkanı Tarhan festivale katılımlarından dolayı sanatçı Ebru Yaşar'a teşekkür plaketi verdi. - ELAZIĞ

Elazığ'da Ebru Yaşar rüzgarı esti
Elazığ'da Ebru Yaşar rüzgarı esti
Elazığ'da Ebru Yaşar rüzgarı esti
Elazığ'da Ebru Yaşar rüzgarı esti
Elazığ'da Ebru Yaşar rüzgarı esti
Elazığ'da Ebru Yaşar rüzgarı esti
Elazığ'da Ebru Yaşar rüzgarı esti
Elazığ'da Ebru Yaşar rüzgarı esti

Ebru Yaşar, Elazığ, Magazin, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Elazığ'da Ebru Yaşar rüzgarı esti - Son Dakika Magazin


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