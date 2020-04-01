Elazığ'da eczanelerin çalışma saati değişti - Son Dakika

Elazığ'da eczanelerin çalışma saati değişti
6 saat önce
Elazığ'da Korona virüs salgını nedeniyle eczanelerin çalışma saatlerinde değişiklik yapıldı.
Elazığ'da Korona virüs salgını nedeniyle eczanelerin çalışma saatlerinde değişiklik yapıldı.
Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan tedbirler arttırılarak sürüyor. Kent genelinde valilik koordinesinde bir çok kurum ve kuruluş mendi tedbirlerini alırken,2. Bölge Eczacı Odası'da çalışma saatlerinde düzenlemeye gitti. Oda tarafından alınan kararla hafta içi çalışma saatleri 10.00-18.00 olarak belirlendi. Cumartesi günleri ise eczanelerin 10.00-13.00 arasında hizmet vereceği, Cumartesi 13.00'dan sonra ise nöbetçi eczanelerin açık olacağı belirtildi. - ELAZIĞ
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 02:39 Kaynak: İHA
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