Elazığ'da Eğitim Bir-Sen'den yarı yılı değerlendirmesi - Son Dakika
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Elazığ'da Eğitim Bir-Sen'den yarı yılı değerlendirmesi

20 dakika önce

Elazığ'da Eğitim Bir Sen 1 Nolu Şubesi 2019-2020 eğitim öğretim yılının birinci yarı değerlendirme toplantısı düzenledi.

Elazığ'da Eğitim Bir-Sen'den yarı yılı değerlendirmesi, System.String[]

Elazığ'da Eğitim Bir Sen 1 Nolu Şubesi 2019-2020 eğitim öğretim yılının birinci yarı değerlendirme toplantısı düzenledi.


Eğitim Bir Sen 1 Nolu Şubesi tarafından 2019-2020 eğitim öğretim yılının birinci yarı yılı değerlendirme toplantısı düzenlendi.Şubede düzenlenen toplantıya yönetim kurulu üyeleri katıldı.


Üç yıllık hizmet süresini tamamlayan sözleşmeli öğretmenlere yer değişikliği hakkı tanınmasını isteyen Eğitim-Bir-Sen Elazığ 1 Nolu Şube Sekreteri Yetgin Er, "Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun taslağının hazırlanması, öğretmen atama ve yer değiştirme süreçlerine ilişkin bir çalıştay yapılması gibi bazı adımların dışında beklentileri karşılayacak bir iş ve işlem hayata geçirilmemiştir. Sözleşmeli öğretmenlerin kadro ve eşit haklar beklentisinin karşılanmaması, 3600 ek gösterge artışı sözünün gereğinin yerine getirilmemesi gibi pek çok sorun çözüm bekliyor" dedi.


Öğretmene karşı giderek artan şiddete karşı etkin ve caydırıcı bir adım atılmamasını isteyen Er: " Sendika olarak, uzun süre önce teklif ettiğimiz Öğretmenlik Meslek Kanunu, 2023 Eğitim Vizyonu'nda yer verilmesiyle birlikte bir beklentiye dönüşmüştür. Bir an evvel çıkmasını istediğimiz kanun, öğretmenlerin haklarını ve yetkilerini koruyacak ve geliştirecek bir eksende ele alınmalıdır. Öğretmenlerin görev, yetki, hak ve sorumluluklarının belirlendiği, mesleki gelişim ve kariyer basamaklarının, iş güvencelerinin tanımlandığı, destek niteliğinde bir meslek kanunu bir an önce çıkarılmalıdır"ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Eğitim Bir Sen, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 06:03 Kaynak: İHA
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