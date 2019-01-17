Elazığ'da Eğitime Buzlanma Nedeniyle Ara Verildi
1 saat önce
Elazığ'da eğitime buzlanma nedeniyle ara verildiELAZIĞ - Elazığ'da buzlanma nedeniyle öğleden sonra eğitim öğretim ara verildi.
Elazığ
'da eğitime buzlanma nedeniyle ara verildi
ELAZIĞ - Elazığ'da buzlanma nedeniyle öğleden sonra eğitim öğretim ara verildi.
Elazığ'da dün gece kar yağışı hafif etkili oldu. Kar
yağışının ardından gece -10'lara kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle yollarda buzlanma meydana geldi. Buzlanma nedeniyle kentte araç trafiği kontrollü bir şekilde sağlanmaya çalışıldı. Elazığ Belediyesi ekipleri de sabahın erken saatlerinden itibaren buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı.Soğuk havanın etkisini sürdürmesi nedeniyle de kentte öğleden sonra tüm okullarda eğitime ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından yapılan açıklamada, "Buzlanma nedeni ile bugün öğleden sonra ilimizde tüm eğitim öğretim kademelerinde eğitime ara verilmiştir" denildi.
Öte yandan, meteorolojide Elazığ'da öğleden sonra kar yağışı beklendiğini, hava sıcaklığının da 3-4 derece daha düşeceğini bildirdi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:11 Kaynak: İHA
Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 13 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller
Kar ve Tipide Mahsur Kalan 300 Kişi Kurtarıldı (3)
Son Dakika! Hollandalı Gazeteci Johanna Cornelia, Türkiye'den Sınır Dışı Edildi
MHP Lideri Devlet Bahçeli, Prompter'a Yanlış Konuşmanın Yansıtılmasına Sinirlendi: Kaldırın Bunları