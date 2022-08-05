Elazığ'da ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 3 yaralı - Son Dakika
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Elazığ'da ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 3 yaralı

05.08.2022 19:51
Elazığ'da ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 3 yaralı

Elazığ'da ehliyeti olmayan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kaldırıma çarptı.

Elazığ'da ehliyeti olmayan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kaldırıma çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Salıbaba Mahallesi Doğançay Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ehliyetsiz A.S. idaresindeki 23 EZ 469 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarındaki kaldırıma çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Tragger, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 3 yaralı - Son Dakika
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