Elazığ'da ekipler, korona virüsüne karşı işletmeleri bilgilendirdi - Son Dakika
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Elazığ'da ekipler, korona virüsüne karşı işletmeleri bilgilendirdi

10 dakika önce

Elazığ'da zabıta ekipleri, son yayımlanan genelge ile faaliyetlerine ara verilen işletmeleri denetleyerek hem bilgilendirdi, hem de tebligatta bulundu.

Elazığ'da ekipler, korona virüsüne karşı işletmeleri bilgilendirdi, System.String[]

Elazığ'da zabıta ekipleri, son yayımlanan genelge ile faaliyetlerine ara verilen işletmeleri denetleyerek hem bilgilendirdi, hem de tebligatta bulundu.


Korona virüsünün Türkiye'ye sıçramasının ardından önlemler attırılarak devam ediyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı tarafından dün yayımlanan genelge ile gece 24.00'dan sonra bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreyle durduruldu. Elazığ'da da faaliyetlerine ara verilen işletmeler belediye Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından tek tek kontrol edildi. Ekipler kontrol ettikleri işletmelere hem tebligatta bulundu, hemde bilgilendirme yaptı.


Ülke genelinde tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan düğün salonu, müzikli lokanta kafe, gazino, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, spa ve spor merkezlerinin faaliyetlerinin geçici bir süre ile durdurulma kararı alınmıştı. - ELAZIĞ

İçişleri Bakanlığı, Türkiye, Zabıta, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:48 Kaynak: İHA
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