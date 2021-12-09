Elazığ'da ekiplerin karla zorlu mücadelesi - Son Dakika

ELAZIĞ'ın Sivrice ve Baskil ilçelerinde, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından İl Özel İdaresi ekipleri, yol temizleme çalışmalarına başladı.

Kent merkezine yağmur yağarken, Sivrice ve Baskil ilçelerinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri de yol temizliği çalışması başlattı. Sivrice'ye bağlı Alaaddin köyü grup yolu ile Baskil'in Şahindere ve Beşbölük köylerindeki yollarda zorlu kar temizleme çalışması yürütülüyor.

İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamada, "Kış mevsiminin olumsuz şartlarından vatandaşlarımızın etkilenmemesi için gerekli hazırlıklarımızı ve planlanmalarımızı yaptık. Karla mücadele çalışmaları için oluşturduğumuz kriz masası 24 saat görev başında bekliyor ve her türlü müdahaleye hazırız. Bugün sabah saatlerinden itibaren de Sivrice ve Baskil ilçelerinin yüksek kesimlerindeki yerleşim yerlerinde karla mücadele çalışmalarını başlattık. Mevsim sonuna kadar ekiplerimiz sürekli olarak, her türlü çalışmayı gerçekleştirmek üzere hazır vaziyette bekleyecekler" denildi.