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Elazığ'da mide bulandıran görüntüler! Ekmeğin içinden poşet çıktı - Son Dakika

Elazığ'da mide bulandıran görüntüler! Ekmeğin içinden poşet çıktı

Elazığ'da bir vatandaşın büfeden aldığı ekmeğin içinden poşet çıktı. Neye uğradığını şaşıran vatandaş mide bulandıran o anları cep telefonu ile kayıt altına aldı.

25.11.2023 - 11:49,  Güncelleme: 11:53
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Elazığ'da bir vatandaş, aldığı ekmeğin içinden poşet çıktığını görünce neye uğradığını şaşırdı.

Olay, merkeze bağlı Çaydaçıra Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen bir vatandaş, büfeden ekmek alarak eve döndü.

Elazığ'da Ekmeğin İçinden Poşet Çıktı

O ANLARI KAYIT ALTINA ALDI

Yemek esnasında ekmeği bölen vatandaş, içinden çıkan poşeti görünce neye uğradığını şaşırdı. Gördüğü manzara karşısında şoke olan vatandaş, o anları cep telefonu ile kayıt altına aldı.

Elazığ'da Ekmeğin İçinden Poşet Çıktı
Kaynak: İHA

Elazığ, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Elazığ'da mide bulandıran görüntüler! Ekmeğin içinden poşet çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da mide bulandıran görüntüler! Ekmeğin içinden poşet çıktı - Son Dakika
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