Elazığ'da bir vatandaş, aldığı ekmeğin içinden poşet çıktığını görünce neye uğradığını şaşırdı.
Olay, merkeze bağlı Çaydaçıra Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen bir vatandaş, büfeden ekmek alarak eve döndü.
Yemek esnasında ekmeği bölen vatandaş, içinden çıkan poşeti görünce neye uğradığını şaşırdı. Gördüğü manzara karşısında şoke olan vatandaş, o anları cep telefonu ile kayıt altına aldı.
Son Dakika › Yaşam › Elazığ'da mide bulandıran görüntüler! Ekmeğin içinden poşet çıktı - Son Dakika