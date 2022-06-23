Kaza, merkez Üniversite Mahallesi Kemal Şedele Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 23 BC 007 plakalı otomobil, yıkım için park halinde duran ekskavatöre çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, 2'si ağır olmak üzere toplamda 3 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber: Elazığ'da ekskavatöre çarpan otomobil hurdaya döndü: 2'si ağır 3 yaralı - Son Dakika

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