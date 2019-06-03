Son Dakika Haberleri: Elazığ'da elektrik kablosu çalan 3 şüpheli yakalandı
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Elazığ'da elektrik kablosu çalan 3 şüpheli yakalandı

1 saat önce

Elazığ'da 9 bin TL değerinde 47 top elektrik kablosunu çalan 3 şüpheli yakalanırken, birinin 9 yıl hapis cezası bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu öğrenildi.

Elazığ'da elektrik kablosu çalan 3 şüpheli yakalandı, System.String[]
Elazığ'da 9 bin TL değerinde 47 top elektrik kablosunu çalan 3 şüpheli yakalanırken, birinin 9 yıl hapis cezası bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, il merkezinde bir iş yerinde 9 bin TL değerinde olan 47 top elektrik kablosu çalındı. Haber verilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kabloları çalan fail ya da faillerin tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Polisin çalışmasında hırsızlık olayında kullanılan araç tespit edilerek yapılan baskında şüpheliler, M.Ç, H.S ve R.G. yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerden çalınan kablolar ele geçirilerek işyeri sahibine teslim edildi.

Şüphelilerden M. Ç. 'nin cezaevi firarisi ve 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilirken, 3'ü de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:18 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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