Elazığ'da elektrik kablosu çalan kişi tutuklandı - Son Dakika

Elazığ'da bir inşaattan elektrik kablosu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Yazıkonak beldesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yapımı süren 5 katlı binanın inşaatından elektrik kablolarını çalan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettikleri şüpheliyi adresine düzenlenen operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bulunan çalıntı malzemeler sahibine teslim edildi.