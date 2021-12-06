Elazığ'da elektrik kablosu ve bakır kablo çalınmasıyla ilgili 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Elazığ'da 1500 metre elektrik kablosu ile bakır kablo çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, farklı tarihlerde merkeze bağlı Aydıncık köyünde 500 metre ve Çatalharman köyündeki bir tavuk çiftliğinden 1000 metre elektrik kablosu, Altınkuşak köyündeki bir mermer ocağından bir miktar bakır kablonun kesilerek çalınmasının bildirilmesi üzerine zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışma ve incelenen güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin kimliklerini tespit eden ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ele geçirilen çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.