Elazığ'da elektrik panosu çaldıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Elazığ'ın Palu ilçesinde 6 elektrik panosu ve kablolarının çalınmasına ilişkin 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Baltaşı köyünde tarlaların sulanmasında enerji ihtiyacı için kullanılan 6 elektrik panosu ve kablolarının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerin kimliğini tespit etti. Adresleri belirlenen 3 zanlı, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.