Elektrik teline takılan leylek kurtarıldı - Son Dakika

Elazığ'ın Keban ilçesinde elektrik teline takılan leylek, Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş (Fırat EDAŞ) ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İlçeye bağlı Denizli köyünde elektrik direğine yuva yapan leyleğin ayağının tele takıldığını gören köylüler, durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve Fırat EDAŞ ekipleri, kuşun ayağına dolanan teli açarak kurtulmasını sağladı.
Yaralı leylek, Keban Belediyesi ekiplerince tedavi için Fırat Üniversitesi Hastanesine götürüldü.
Kaynak: AA
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