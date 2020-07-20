Elazığ'da eline korkuluk demiri saplanan çocuğu itfaiye kurtardı - Son Dakika

Elazığ'da okul duvarından geçmeye çalıştığı sırada eline korkuluk demiri saplanan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Rizaiye Mahallesi'ndeki Elazığ Anadolu Lisesinin bahçe duvarından geçmeye çalışan Miraç K'nın (16) eline korkuluk demiri saplandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen Elazığ Belediyesi İtfaiye ekipleri, korkuluk demirini kesti.
Sağlık ekiplerine teslim edilen Miraç K, eline saplanan yaklaşık 40 santimetrelik demirle Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Miraç K'nın eline saplanan demirin ameliyatla çıkarılacağı öğrenildi.