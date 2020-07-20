Elazığ'da eline korkuluk demiri saplanan çocuğu itfaiye kurtardı - Son Dakika

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen Elazığ Belediyesi İtfaiye ekipleri, korkuluk demirini kesti.

Elazığ 'da okul duvarından geçmeye çalıştığı sırada eline korkuluk demiri saplanan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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