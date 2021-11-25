ELAZIĞ'DA ELMA AĞACI ÇİÇEK AÇTI - Son Dakika

ELAZIĞ'da, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi sonucu elma ağacı çiçek açtı. Ağacı gören vatandaşlar ise büyük şaşkınlık yaşadı.

Kış aylarının gelmesiyle birlikte çevre illerin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken Elazığ'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Bir kurum binasında bulunan Japon elması ağacı da aşılanmasının ardından çiçek açtı. Kurumda çalışan personeller ise ağacın çiçek açmasından dolayı şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kurum çalışanlarından Ahmet Şahin, ağacın Japon elması ağacı olduğunu ve halk arasında dağ elması olarak bilindiğini belirterek, Biz bu sene budayıp tutar mı tutmaz mı diye aşılama yapalım dedik. Aşımızı yaptık. Geçen baktığımızda elmamız çiçek açmıştı. Artık kışların yaz, yazların da kış olması sebebiyle böyle bir görüntü ile karşılaştıkdedi.

Muhammet İkbal Turhan, Ağacı görünce hangi mevsimde olduğumuzu bile şaşırıyoruz. Ben de ilk defa bu mevsimde böyle bir şey gördüm. Kış ayında sayılırız. Allah'ın hikmeti diyelim diye konuştu. Funda Adır ise,Bu elma ağacı bugün çiçek açtı. Bunun hem heyecanını hem de şokunu yaşıyoruz. Heyecanını yaşamamızın sebebi bu mevsimde elma ağacında çiçek görmek büyük bir heyecan. Şoku da bu tarihlerde açması. Normalde ilkbahar mevsiminde açar. Burada bize verilen doğanın bir mesajı var. Burada bize vermek istediği mesaj doğa değişiyor, düzen değişiyor. Bunun için elimizden geleni yapmalıyız. Küresel ısınma, çevremizi koruma bunun için tüm dünya olarak el birliği içerisinde dünyamızı kurtarmalıyız diye düşünüyorum ifadelerini kullandı.