Elazığ'da asayiş uygulamaları sürüyor - Son Dakika
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Elazığ'da asayiş uygulamaları sürüyor

01.08.2022 17:29
Elazığ'da asayiş uygulamaları sürüyor

Elazığ'da emniyet ekipleri tarafından kent genelinde asayiş uygulamaları aralıksız devam ediyor.

Elazığ'da emniyet ekipleri tarafından kent genelinde asayiş uygulamaları aralıksız devam ediyor.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde huzur ve güvenliği sağlamak için asayiş uygulamalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Asayiş, Trafik ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Yunus Emre Bulvarı başta olmak üzere kent genelinde birçok noktada polis ekiplerince çalışma yürütüldü. Şüpheli kişilere yönelik GBT kontrolleri yapılan denetimlerde sürücülere alkol testi yapıldı. Şahıslar ve araçlar tek tek arandı.

Öte yandan, ekiplerin asayiş uygulamalarının gün boyu devam edeceği öğrenildi. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da asayiş uygulamaları sürüyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Elazığ'da asayiş uygulamaları sürüyor - Son Dakika
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