Elazığ'da gece denetimleri sürüyor - Son Dakika
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Elazığ'da gece denetimleri sürüyor

04.09.2022 01:58
Elazığ'da gece denetimleri sürüyor

Elazığ'da emniyet ekipleri tarafından kent genelinde "Dar Bölge" Uygulaması sürüyor.

Elazığ'da emniyet ekipleri tarafından kent genelinde "Dar Bölge" Uygulaması sürüyor. Gece yapılan uygulamada, şüpheli şahıs ve araçlar tek sorgulanarak arandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde huzur ve güvenliği sağlamak için asayiş uygulamalarını sürdürüyor. Bu çerçevede gece saatleri arasında İzzetpaşa Mahallesinde 25 ekip ve 74 personelin katılımı ile Dar Bölge Uygulaması icra edildi. Uygulamada, şüpheli şahıs ve araçlar durdurularak tek tek sorgulanıp arandı. Denetimlerin süreceği bildirildi. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da gece denetimleri sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da gece denetimleri sürüyor - Son Dakika
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