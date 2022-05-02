Elazığ'da emniyet ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor - Son Dakika
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Elazığ'da emniyet ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

02.05.2022 14:19
Elazığ'da emniyet ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Elazığ'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalanırken, şüphelinin ev aramasında 1 kilogram 750 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Elazığ'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalanırken, şüphelinin ev aramasında 1 kilogram 750 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde uyuşturucuyla çalışmalarını sürdürüyor. Kent genelinde F.D. isimli şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Tespit edilen şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan ev aramasında ise 1 kilogram 750 gram kubar esrar maddesi ve uyuşturucu madde satışında kullanılan hassas terazi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi tamamlanan şüpheli F.D. bugün 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ

Elazığ'da emniyet ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
Elazığ'da emniyet ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
Elazığ'da emniyet ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

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Uyuşturucu, Elazığ, Polis, Esrar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da emniyet ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor - Son Dakika


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