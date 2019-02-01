Elazığ'da, Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya Başkanlığında Güvenlik Toplantısı
1 saat önce
EMNİYET Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü binasında düzenlenen Güvenlik Toplantısı'na katılarak, başkanlık etti.
EMNİYET Genel Müdürü Celal Uzunkaya
, Elazığ
İl Emniyet Müdürlüğü binasında düzenlenen Güvenlik Toplantısı'na katılarak, başkanlık etti.
Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, beraberindeki Özel Harekat, Terörle Mücadele, İstihbarat ve Tanık Koruma dairelerinin başkanlarıyla birlikte Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti. İl Emniyet Müdürlüğü'nün yeni hizmet binasındaki ziyarette, Uzunkaya başkanlığında Güvenlik Toplantısı düzenlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:17 Kaynak: DHA
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