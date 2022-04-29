Elazığ'da 'Emniyet Kemeri' uygulaması - Son Dakika
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Elazığ'da 'Emniyet Kemeri' uygulaması

29.04.2022 19:52
Elazığ'da 'Emniyet Kemeri' uygulaması

Elazığ'da Ramazan Bayramı öncesi Vali Ömer Toraman'ın katılımıyla 'Emniyet Kemeri' uygulaması yapıldı.

Elazığ'da Ramazan Bayramı öncesi Vali Ömer Toraman'ın katılımıyla 'Emniyet Kemeri' uygulaması yapıldı.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da İçişleri Bakanlığınca başlatılan Emniyet Kemeri uygulaması gerçekleştirildi. Gülüşkür Jandarma uygulama noktasında gerçekleşen uygulamaya Vali Ömer Toraman, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, polis ve jandarma ekipleri katıldı. Vali Toraman ve ekipler sürücüleri emniyet kemeri takmaları ile kurallara uymaları noktasında uyardı. - ELAZIĞ

Elazığ'da 'Emniyet Kemeri' uygulaması
Elazığ'da 'Emniyet Kemeri' uygulaması
Elazığ'da 'Emniyet Kemeri' uygulaması

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Togo Cumhuriyeti, Ramazan Bayramı, Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da 'Emniyet Kemeri' uygulaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da 'Emniyet Kemeri' uygulaması - Son Dakika
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