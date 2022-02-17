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Elazığ'da 'En İyi Narkotik Polisi Anne' Projesi - Son Dakika

Elazığ'da 'En İyi Narkotik Polisi Anne' Projesi

17.02.2022 13:20
Elazığ'da 'En İyi Narkotik Polisi Anne' Projesi

Elazığ'da 'En İyi Narkotik Polisi Anne' Projesi kapsamında öğrenci velilerine ve öğretmenlere seminer verildi.

Elazığ'da 'En İyi Narkotik Polisi Anne' Projesi kapsamında öğrenci velilerine ve öğretmenlere seminer verildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "En İyi Narkotik Polisi Anne" Projesi kapsamında Koç İlkokulunda öğrenci velileri ile öğretmenlere yönelik seminer düzenlendi. Katılımcılara, konusunda uzman personel tarafından sevdiklerini ve çocuklarını uyuşturucudan koruyabilmeleri için gerekli bilgilendirmeler yapılarak proje tanıtıldı. Ayrıca, uyuşturucu madde kullanan kızlarını kaybetmiş bir aileyi konu edinen "İki Ekmek" isimli ödüllü kısa film gösterilerek çalışmalarla ilgili hazırlanan broşürler dağıtıldı. - ELAZIĞ

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da 'En İyi Narkotik Polisi Anne' Projesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da 'En İyi Narkotik Polisi Anne' Projesi - Son Dakika
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