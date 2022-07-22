Elazığ'da 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ'da 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi

22.07.2022 09:49
Elazığ'da 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi

Elazığ'da jandarma tarafından 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi çerçevesinde bilgilendirme çalışmaları sürüyor.

Elazığ'da jandarma tarafından 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi çerçevesinde bilgilendirme çalışmaları sürüyor.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organizi Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi hakkında öğrenci velilerine sunum yapıldı. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen programda katılımcılara, uyuşturucu maddenin zararları hakkında eğitim verildi. Madde kullanımı ve bağımlılığa karşı bilgi paylaşan ekipler, madde bağımlılığının önlenmesi için izlenmesi gereken yollar hakkında bilgiler verdi. Aynı zamanda tedavi yöntemleri, Yeşilay Danışma Merkezi (YEDAM) ile Uyuşturucuyla Mücadele Uygulamasının (UYUMA) nasıl kullanıldığı konuları hakkında da seminer verilerek broşür dağıtıldı. - ELAZIĞ

YORUMLAR
500
Evdekilere kızıp kayıplara karışan yaşlı adam 14 saat sonra bulundu Evdekilere kızıp kayıplara karışan yaşlı adam 14 saat sonra bulundu İş yerinden bilgisayar ve iş makineleri çalan 3 şahıs tutuklandı İş yerinden bilgisayar ve iş makineleri çalan 3 şahıs tutuklandı
Kaynak: İHA

Jandarma, Narkotik, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:40 Brezilya'da çeteleri basan güvenlik güçleri operasyonda 18 kişiyi öldürdü! Tepki sesleri yükselmeye başladı
09:35 Kişi başı 2500 TL'ye ilk konserini playback veren Merve Boluğur sahnede dansözlük yaptı
09:29 100 milyonu aşkın kişiyi çok kötü etkileyebilir! ABD'yi de sıcak vurdu
09:12 Kongre baskını olurken Donald Trump'ın televizyon izlediği duyuruldu
09:09 Türkiye sınırındalar! Katil Esed'in askerleri Suriye'yi işgal eden bölücü terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye yardıma geldi
08:42 Türkiye'deki sendikalı işçi sayısı belli oldu! Resmi Gazete'de yayımlandı
08:40 Sahnedeyken yüzüne para atılan rapçi Murda isyan etti: O paranın 200 katını suratına fırlatırım
08:37 Sağlık Bakanlığı vaka sayısını açıkladı, bazı fırsatçılar maske fiyatlarına yüzde 300 oranında zam yaptı
08:30 Liverpool'dan Bayern Münih'e transfer olan Sadio Mane, Afrika'da yılın futbolcusu seçildi
08:05 Chloe Loughnan ilk kez yeni sevgilisiyle görüntülendi! Serdar Ortaç yorumu ise dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 09:49:32. #1.12#
SON DAKİKA: Elazığ'da 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement