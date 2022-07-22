Ayrıca bağımlılıkla mücadelede tedavi yöntemleri, Yeşilay Danışma Merkezi (YEDAM) faaliyetleri ve Uyuşturucuyla Mücadele Uygulaması'nın (UYUMA) nasıl kullanıldığı hakkında da bilgiler verilerek, broşür dağıtıldı.

Uyuşturucu kullanımı ve bağımlılığa karşı bilgiler paylaşan ekipler, madde bağımlılığının önlenmesi için izlenmesi gereken yollar hakkında sunum yaptı.

Kaynak: AA

Narkotik, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Elazığ'da 'En İyi Narkotik Polisi Anne' semineri düzenlendi - Son Dakika

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