Elazığ'da Enerji Toplantısı

Fırat Elektrik Dağıtım AŞ Elazığ İl Müdürlüğünce, Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Elazığ Şubesi üyelerine yönelik toplantı düzenlendi.

Fırat Elektrik Dağıtım AŞ Elazığ İl Müdürlüğünce, Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Elazığ Şubesi üyelerine yönelik toplantı düzenlendi.





Kentteki bir restoranda gerçekleşen toplantıda, kurum temsilcileri ile mühendisler bir araya gelerek enerji sektöründeki gelişmelerle ilgili istişarelerde bulundu.





Katılımcılara, Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği gereğince hayata geçirilen "Bağlantı Hattı Projesi ve Tesis Yapın Süreci" hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca 2018 yılı içerisinde bağlantı başvurusu süreçlerinin takibinde ve kontrolünde tespit edilen sıkıntılar ve yeni çözüm yöntemleri görüşüldü.

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