Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Engelli Kadınlara Kuaförlük Hizmeti

Elazığ'da Engelli Kadınlara Kuaförlük Hizmeti

34 dakika önce

Elazığ'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla engelli kadınlara kuaförlük hizmeti sunuldu.

Elazığ'da Engelli Kadınlara Kuaförlük Hizmeti, System.String[]
Elazığ'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla engelli kadınlara kuaförlük hizmeti sunuldu.

Elazığ Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulunda düzenlenen kuaförlük kursunda görevli usta öğreticiler Beyyurdu Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezini ziyaret edip hastaların saç bakımını yaptı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Suat Kenç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Bu tür etkinlikler onların iyileşme sürecine de katkı sunuyor." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:52 Kaynak: AA

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