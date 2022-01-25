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Elazığ'da engelli ve hamile personele 4 gün idari izin - Son Dakika

Elazığ'da engelli ve hamile personele 4 gün idari izin

25.01.2022 07:55
Elazığ'da engelli ve hamile personele 4 gün idari izin

ELAZIĞ'da kar yağışı nedeniyle kamuda çalışan engelli ve hamile personele, 29 Ocak tarihine kadar idari izin verildi.

ELAZIĞ'da kar yağışı nedeniyle kamuda çalışan engelli ve hamile personele, 29 Ocak tarihine kadar idari izin verildi.

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personele verilen izin uzadı. Vali Ömer Toraman, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin 29 Ocak'a kadar izinli sayılacağını belirterek, "Halen devam eden buzlanma ve önümüzdeki günlerde beklenen kar yağışı nedeniyle; Kamuda çalışan engelli ve hamile personelin 29.01.2022 tarihine kadar idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" ifadelerini kullandı.


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Engelli, Kamu, Ocak, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Elazığ'da engelli ve hamile personele 4 gün idari izin - Son Dakika
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