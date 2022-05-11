Elazığ'da 'Engelsiz Uçurtma Şenliği' renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika

Elazığ'da 'Engelsiz Uçurtma Şenliği' renkli görüntülere sahne oldu

ELAZIĞ - Elazığ'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Engelsiz Uçurtma Şenliği' renkli görüntülere sahne olurken, etkinlikte özel bireyler doyasıya eğlendi.

Engelliler Haftası çerçevesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Beyyurdu Engelsiz Yaşam Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde '6. Engelsiz Uçurtma Şenliği' düzenlendi. Geleneksel hale gelen şenlikte engelli çocuklar, şarkılar eşliğinde eğlendikten sonra palyaço tarafından yüzleri boyandı. Eğlenceli dakikalar geçiren özel bireyler daha sonra pamuk şekeri ikramının ardından kendilerine hediye edilen uçurtmaları uçurarak keyifli bir gün geçirdi.

Şenlik ile ilgili konuşan Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen, "Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze bağlı Beyyurdu Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimizde her yıl düzenlediğimiz uçurtma şenliğimizin bu yıl 6'ncısını düzenlemiş bulunuyoruz. Özel bireylerimiz ile yakınlarının gelip eğlenmesi için her yıl geleneksel hale getirdiğimiz uçurtma şenliğini bu yıl da renkli bir şekilde gerçekleştirdik. İnşallah uçurtmalarımızı uçurup arkasından engelli bireylerimize ikramlarımız olacak" dedi.

Etkinlik daha sonra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından öğrencilere yemek ve tatlı ikramlarıyla son buldu.