Elazığ'da enkaz altındaki son kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. - Son Dakika

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Elazığ'da enkaz altındaki son kişinin de cansız bedenine ulaşıldı.
16 dakika önce
Elazığ'da enkaz altındaki son kişinin de cansız bedenine ulaşıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:00 Kaynak: İHA
Elazığ'da enkaz altındaki son kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. - ELAZIĞ
Son Dakika Berna Laçin, kendisini eleştiren Ahmet Hakan'a cevap verdi: Terbiye yoksunu üslup Son Dakika: Elazığ depreminde ölü sayısı 41'e yükseldi 30 bin ton kömür Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere dağıtılacak Arama-kurtarma ekipleri çalışmaların sonlanmasıyla birlikte deprem bölgesine veda etti