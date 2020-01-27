Elazığ'da enkaz altındaki son kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'da enkaz altındaki son kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. - Son Dakika

Elazığ'da enkaz altındaki son kişinin de cansız bedenine ulaşıldı.

16 dakika önce

Elazığ'da enkaz altındaki son kişinin de cansız bedenine ulaşıldı.

Elazığ'da enkaz altındaki son kişinin de cansız bedenine ulaşıldı., System.String[]

Elazığ'da enkaz altındaki son kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. - ELAZIĞ

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:00 Kaynak: İHA
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