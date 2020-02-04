Elazığ'da enkaz kaldırma çalışmaları havadan görüntülendi - Son Dakika
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Elazığ'da enkaz kaldırma çalışmaları havadan görüntülendi

14 dakika önce

Depremin yaşandığı Elazığ'da yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.

Elazığ'da enkaz kaldırma çalışmaları havadan görüntülendi, System.String[]

Depremin yaşandığı Elazığ'da yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan ve 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından halkın mağduriyet yaşamaması için ilgili kurumlarca başlatılan hummalı çalışmalar sürüyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca oluşturulan hasar tespit ekiplerinin kontrolleri sürüyor. Bu kapsamda ekiplerce ağır hasarlı olduğu tespit edilen binalar bir bir yıkılıyor.

Mustafa Paşa ve Sürsürü mahallelerinde ağır hasarlı binaların yıkımı ve yıkılan binalarda enkaz kaldırma çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.

Enkaz kaldırılması sırasında toz oluşmasının önlenmesi için itfaiye araçlarının su sıkması da kayıtlarda yer alıyor.

Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:24 Kaynak: AA
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