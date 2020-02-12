Elazığ'da enkaz kaldırma ve konteyner kent kurulum çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Elazığ'da depremden etkilenen bölgelerde enkaz kaldırma işlemi devam ederken konteynerlerin kurulumu için de ekipler yoğun mesai harcıyor.

24 Ocak'ta yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Türk Kızılay, AFAD ve UMKE ile diğer yardım kuruluşları, depremzedelerin temel ihtiyaçlarını karşılıyor.

İlgili bakanlıklar ise Mustafa Paşa, Sürsürü ve Abdullah Paşa mahalleleri ile Sivrice ilçesi ve köylerde, hasarlı binaların yıkımı, enkaz kaldırma, altyapı ve konteynerlerin kurulumu için 24 saat esasına göre faaliyet yürütüyor.

Aşağı Demirtaş, Kırklar, Doğukent ve Hankendi mahallesinin yanı sıra Sivrice ilçesi Gölbaşı mevkisinde ilk etapta 5 bin ailenin geçici olarak barınacağı konteyner kentlerin kurulacağı alanlarda ekipler, yoğun çalışma yapıyor.