Elazığ'da enkazdan 1,5 saat sonra çıkartılan depremzede: "İzmir'de olmak ve yardım etmek istedim" - Son Dakika

Elazığ'da enkazdan 1,5 saat sonra çıkartılan depremzede: "İzmir'de olmak ve yardım etmek istedim"

01.11.2020 10:11

Elazığ'da enkazdan 1,5 saat sonra çıkartılan depremzede: "İzmir'de olmak ve yardım etmek istedim" Elazığ'da depremde enkaz altında kalan ve 1,5 saat sonra çıkartılan Mustafa Yurtseven, İzmir depremi nedeniyle şokun içerisinde olduğunu ve orada olup yardım etmek istediğini söyledi.

Elazığ'da enkazdan 1,5 saat sonra çıkartılan depremzede: " İzmir'de olmak ve yardım etmek istedim"

ELAZIĞ - Elazığ'da depremde enkaz altında kalan ve 1,5 saat sonra çıkartılan Mustafa Yurtseven, İzmir depremi nedeniyle şokun içerisinde olduğunu ve orada olup yardım etmek istediğini söyledi.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetmiş ve 20 binden fazla konut ağır hasar görmüştü. Depremde Mustafa Paşa Mahallesinde yıkılan binanın altında kalan ve 1,5 saat sonra enkazın altından çıkartılan Mustafa Yurtseven, İzmir'de ki depremi ilk duyduğunda 10 dakika ayağa kalkamadığını ve halen şokta olduğunu aktardı.

Depremde Mustafa Paşa Mahallesinde yıkılan binanın altında kaldığını belirten Mustafa Yurtseven, "Depremden 1,5 saat sonra kendim çıktım. Enkazın altından çıkarken itfaiye yetişti. Onların yardımı ile çıktım. Oradan da hastaneye götürdüler. Diğer gün hastaneden çıktık. Hissettiklerimi anlatmak çok zor. Anlatmakta istesem anlatamıyorum. Düşün üzerinde 2 kat ev var. 2 katın senin üzerine yıkıldığı görüyorsun. Şuanda aynı şekilde İzmir'i görüyorum, aynı şokun içerisindeyim. Sanki onu yaşıyormuşum gibi, ilk olduğu zaman 10 dakika yerimden kalkamadım" dedi.

"Şuan orada olmak ve onlara yardım etmek istedim"

Orada kurtarılanları gördüğünü ve aynı şeyi yaşadıklarını dile getiren Yurtseven, "O anda sen yaşıyormuşsun gibi oluyor. Çok zor bir şey. Rabbim kimseye yaşatmasın. Allah onların da yardımcıları olsun. Ben evde yalnızdım. Eşim ve çocuklarım gezmeye gitmişlerdi. Depremi yaşadık. Rabbim tekrar göstermesin. İzmir'i sabahtandır izliyorum. Dün yine izledik. Eve gidiyoruz yine izliyoruz. Durmadan takip ediyoruz. Orada bir sessizlik dediği zaman tamam biri çıkacak diye sustular diyoruz. O heyecan ve üzüntü halen bizde var. Şuan orada olmak ve onlara yardım etmek istedim. Çünkü onu ben yaşadım. İnsanların verdiği çabaları, koşuşturmaları anlatılmaz. İzmir'de olsak da birine el atabilsek. Keşke imkanımız olsa. Tüm herkes şuan orada" diye konuştu.

Elazığ'da enkazdan 1,5 saat sonra çıkartılan depremzede: İzmir'de olmak ve yardım etmek istedim
Elazığ'da enkazdan 1,5 saat sonra çıkartılan depremzede: İzmir'de olmak ve yardım etmek istedim
Elazığ'da enkazdan 1,5 saat sonra çıkartılan depremzede: İzmir'de olmak ve yardım etmek istedim
Elazığ'da enkazdan 1,5 saat sonra çıkartılan depremzede: İzmir'de olmak ve yardım etmek istedim
Elazığ'da enkazdan 1,5 saat sonra çıkartılan depremzede: İzmir'de olmak ve yardım etmek istedim

Malatya, Elazığ, İzmir, Ocak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Elazığ'da enkazdan 1,5 saat sonra çıkartılan depremzede: 'İzmir'de olmak ve yardım etmek istedim' - Son Dakika


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