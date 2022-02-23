Elazığ'da 'Eren Kış-26 Operasyonu' başlatıldı - Son Dakika
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Elazığ'da 'Eren Kış-26 Operasyonu' başlatıldı

23.02.2022 09:21
Elazığ'da 'Eren Kış-26 Operasyonu' başlatıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Elazığ'da 870 personelin katımıyla 'Eren Kış-26 Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz Operasyonu' başlatıldığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Elazığ'da 870 personelin katımıyla 'Eren Kış-26 Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz Operasyonu' başlatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bölgede barınan teröristleri 'ara-bul-yok et' taktiğiyle etkisiz hale getirmek, eylem hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur ve güven ortamını pekiştirmek amacıyla Elazığ'da 'Eren Kış-26 (Elazığ-Kurşunlu) Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda; jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 870 personel görev aldı. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren' kış operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak başarı ile devam ettiği belirtildi.


Elazığ'da 'Eren Kış-26 Operasyonu' başlatıldı
Elazığ'da 'Eren Kış-26 Operasyonu' başlatıldı
Elazığ'da 'Eren Kış-26 Operasyonu' başlatıldı
Elazığ'da 'Eren Kış-26 Operasyonu' başlatıldı
Elazığ'da 'Eren Kış-26 Operasyonu' başlatıldı
Elazığ'da 'Eren Kış-26 Operasyonu' başlatıldı
YORUMLAR
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Elazığ'da Eren Kış-26 operasyonu başlatıldı Elazığ'da Eren Kış-26 operasyonu başlatıldı Bahçe içerisindeki römorku çaldılar Bahçe içerisindeki römorku çaldılar

Alim Yılmaz, Jandarma, Elazığ, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Elazığ'da 'Eren Kış-26 Operasyonu' başlatıldı - Son Dakika


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