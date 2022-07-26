Elazığ'da erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan kadının tedavisi sürüyor - Son Dakika
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Elazığ'da erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan kadının tedavisi sürüyor

26.07.2022 15:21
Elazığ'da erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan kadının tedavisi sürüyor

Elazığ'da erkek arkadaşı tarafından bıçaklanıp darbedilen 25 yaşındaki Dilan T'nin tedavisi devam ediyor.

Elazığ'da erkek arkadaşı tarafından bıçaklanıp darbedilen 25 yaşındaki Dilan T'nin tedavisi devam ediyor.

Yenimahalle'de 23 Temmuz'da evde tartıştığı erkek arkadaşı anestezi doktoru S.B tarafından kol, bacak ve sırt bölgesinden bıçaklanıp, aldığı darbeler sonucu vücudunda morartı oluşan Dilan T. tedavi gördüğü Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

S.B ile 6 aydır arkadaş olduklarını belirten Dilan T, evde aralarında kıskançlık nedeniyle yaşanan tartışma sonrası S.B'nin mutfaktaki bıçağı alarak kendisini sırtından bıçakladığını söyledi.

Kendisine "Dur, yapma. Sırtım kanıyor" dediğini ancak buna rağmen şiddetin devam ettiğini öne süren Dilan T, şu iddialarda bulundu:

"Sol gözüme yumruk attı sonra beni sürükleyerek pencerenin kenarına götürdü. Beni 11. kattan aşağı atmakla tehdit etti. Sonra kafamı tuttuğum peteğe vurdu. Daha sonra bıçağı boynuma dayayarak 'Sen bu evden sağ çıkmayacaksın' dedi, ona yapmaması için yalvarmaya devam ettim. Boğazımı sıkmaya başladı, ben de karnına tekme attım. Sonra bir fırsatı bulup evden kaçtım. Komşular zaten benim çığlıklarımı duymuşlardı, hepsi kapının önündeydi, ben direk komşunun dairesine girdim. 'Polisi, ambulansı arayın yaralıyım, bana şiddet uyguladı' diye yalvardım. Sağ olsunlar polisi aramışlardı zaten, polis çok geçmeden geldi."

Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde 3 gündür tedavisinin devam ettiğini aktaran Dilan T, "Kadınlar yaşadıkları böyle olayların duyulmasından utanıyor ya da çekiniyor. Burada utanacak kişiler bizler değiliz, bunu yapan canilerin utanmaları gerekiyor, onları ifşa etmemiz gerekiyor. Bütün kadınlara bu durumlara sessiz kalmamalarını öneriyorum, her zaman dik ve güçlü durmalarını istiyorum" diye konuştu.

Bu arada olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli S.B'nin de emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan kadının tedavisi sürüyor - Son Dakika

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