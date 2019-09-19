Elazığ'da esnafı sahte parayla dolandıran 6 kişi yakalandı
34 dakika önce
ELAZIĞ'ın Kovancılar ilçesinde, sahte para vererek 4 esnafı dolandıran 6 şüpheli, polis tarafından yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 03:19 Kaynak: DHA
ELAZIĞ'ın Kovancılar
ilçesinde, sahte para vererek 4 esnafı dolandıran 6 şüpheli, polis tarafından yakalandı.
Kovancılar İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, 4 esnafın sahte parayla dolandırıldıklarını bildirmesi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları araştırmalar sonunda şüphelilerin içinde bulunduğu 2 otomobilin Elazığ- Bingöl
Karayolu'nda olduğunu belirledi. Hemen yol kontrol kontası oluşturarak, otomobilleri durdurdu. 2 otomobilde 32 adet 50 TL'lik sahte banknot ele geçirildi. 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.
- Kovancılarelazığ
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